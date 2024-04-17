Un angolo rilevato dagli astronomi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un angolo rilevato dagli astronomi' è 'Azimut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZIMUT

Perché la soluzione è Azimut? L'azimut rappresenta un angolo misurato in astronomia che indica la direzione di un oggetto celeste rispetto al punto cardinale nord. Questa misura si ottiene proiettando la posizione dell'oggetto sul piano orizzontale, partendo dal nord e muovendosi in senso orario. La rilevazione dell'azimut è fondamentale per orientarsi correttamente durante l'osservazione delle stelle e per determinare la posizione di corpi celesti nel cielo. La conoscenza di questo angolo permette di individuare con precisione oggetti astronomici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un angolo rilevato dagli astronomi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un angolo rilevato dagli astronomi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Azimut

La soluzione associata alla definizione "Un angolo rilevato dagli astronomi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un angolo rilevato dagli astronomi" conferma che la soluzione 'Azimut' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Azimut

A Ancona Z Zara I Imola M Milano U Udine T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un angolo rilevato dagli astronomi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Azimut' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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