La definizione e la soluzione di 9 lettere: S abbandona a scatti inconsulti. NEVROTICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il termine nevrosi (o neurosi) nella psicologia clinica indica un insieme di disturbi psicopatologici, in genere scaturiti da un conflitto inconscio, il cui sintomo trasversale di base è costituito dall'ansia e dell'angoscia cronica senza che vi sia però una perdita di contatto con la realtà. In maniera generale, può essere definita come una "scarsa capacità di adattamento al proprio ambiente, incapacità di cambiare i propri schemi di vita e incapacità di sviluppare una personalità più ricca, più complessa e più soddisfacente". Il termine non è più comunemente utilizzato dalla comunità psichiatrica, essendo stato eliminato dal Manuale ...

nevrotico m sing

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) che è affetto da nevrosi

Sostantivo

nevrotico m sing (pl.: nevrotici)

(gergale) chi mostra di soffrire di conflitti psichici o semplicemente si dimostra sempre nervoso e facilmente irritabile non ha fretta, è nevrotico

Sillabazione

ne | vrò | ti | co

Pronuncia

IPA: /ne'vrtiko/

Etimologia / Derivazione

da nevrosi, da nevro-, variazione di neuro-, (dal greco e cioè "nervo") e da -osi

Sinonimi

( psicologia ) ( medicina ) ( psichiatria ) ( psicanalisi ) di nevrosi, affetto da nevrosi, malato di nervi

di nevrosi, affetto da nevrosi, malato di nervi (per estensione) isterico, squilibrato, psicolabile, nervoso, teso, irritabile, eccitabile

Contrari

calmo, controllato, equilibrato

Parole derivate