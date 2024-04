La Soluzione ♚ Abbandona casa per via di calamità La definizione e la soluzione di 8 lettere: Abbandona casa per via di calamità. SFOLLATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbandona casa per via di calamita: Lo sfollato è la persona costretta a lasciare temporaneamente la propria residenza abituale a causa di una guerra o di altre calamità. Aggettivo Significato e Curiosità su: Lo sfollato è la persona costretta a lasciare temporaneamente la propria residenza abituale a causa di una guerra o di altre calamità. sfollato m sing che ha abbandonato la propria casa per la guerra o per altri motivi derivanti da pericolo Sostantivo sfollato m sing chi ha abbandonato la propria casa per la guerra o per altri motivi derivanti da pericolo Voce verbale sfollato m sing participio passato maschile singolare di sfollare Sillabazione sfol | là | to Pronuncia IPA: /sfol'lato/ Etimologia / Derivazione participio passato maschile singolare di sfollare Sinonimi evacuato, trasferito, senza casa, senza tetto, rifugiato, profugo

sinistrato, senzatetto Altre Definizioni con sfollato; abbandona; casa; calamità; Ne fa chi si abbandona a virtuosismi inutili; Uno che si abbandona a esagerati scatti nervosi; Difende la casa abbaiando; Riceve a casa le pubblicazioni; Una calamità come Attila;

