La Soluzione ♚ Una moderna forma di pubblicità non convenzionale e a basso costo

La definizione e la soluzione di 18 lettere: Una moderna forma di pubblicità non convenzionale e a basso costo. GUERRILLA MARKETING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Una moderna forma di pubblicita non convenzionale e a basso costo: Il guerrilla marketing (termine inglese/spagnolo usato anche in italiano) o guerriglia marketing è una forma di pubblicità non convenzionale. Il termine nasce nel 1984 dal pubblicitario statunitense Jay Conrad Levinson.Uno dei primi esempi di guerrilla marketing è stata la leggenda metropolitana messa in rete, e da lì lanciata dagli altri media, in cui si parlava di quattro cineasti scomparsi in una foresta del Maryland nel 1994, di cui sarebbero state ritrovate le riprese a distanza di anni; un sito web trattava del caso, e dopo poco uscì nei cinema il film The Blair Witch Project.

