La Soluzione ♚ Liquidazione sotto costo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Liquidazione sotto costo. SVENDITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Liquidazione sotto costo: Svendita totale è il secondo album discografico di Fabio Concato, pubblicato dall'etichetta discografica Harmony nel 1978. Tra i brani significativi del disco del cantautore milanese: Vito (ricordo di un suo compagno di scuola con eterne difficoltà economiche), Devi ridere (che affronta il tema degli anziani) e gli emarginati nel pezzo Il barbone. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Svendita totale è il secondo album discografico di Fabio Concato, pubblicato dall'etichetta discografica Harmony nel 1978. Tra i brani significativi del disco del cantautore milanese: Vito (ricordo di un suo compagno di scuola con eterne difficoltà economiche), Devi ridere (che affronta il tema degli anziani) e gli emarginati nel pezzo Il barbone. svendita f sing (pl.: svendite) (economia) (commercio) vendita a prezzi più bassi di quelli normalmente praticati Sillabazione svèn | di | ta Etimologia / Derivazione da svendere Altre Definizioni con svendita; liquidazione; sotto; costo; Sotto i ponti di Roma; Hanno una borsa sotto il becco; Calcola un indice del costo della vita; Ha influenza sul costo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Liquidazione sotto costo

SVENDITA

S

V

E

N

D

I

T

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Liquidazione sotto costo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.