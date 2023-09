Firma convenzionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firma convenzionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIGLA

Significato/Curiosita : Firma convenzionale

Meridiano del fuso orario di riferimento, chiamato anche «ora civile convenzionale». si badi bene tuttavia come tale riferimento valga a livello nazionale... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sigla (disambigua). la sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Firma convenzionale : firma; convenzionale; Fu firma to nel 1992 dai 12 Paesi della CEE; Di notte scrutano il firma mento; firma no per assicurare; La firma lasciata da Zorro; Articoli di giornale non firma ti; Un segno convenzionale nella comunicazione; Se è fatta, è un espressione vuota, convenzionale ; convenzionale , reso quasi immutabile dall uso; Un segno convenzionale ; Abbreviazione convenzionale ;

Cerca altre Definizioni