La Soluzione ♚ Sulla sua bocca il riso abbonda La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sulla sua bocca il riso abbonda. SCIOCCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sulla sua bocca il riso abbonda: Con pane sciocco si intende una tipologia di pane nella produzione del quale è totalmente assente il sale. La diffusione di questo tipo di pane interessa alcune regioni dell'Italia centrale, in particolare Toscana, Umbria, Marche, nel teramano e nel viterbese e la parte della Romagna che fino al 1923 fece parte della Provincia di Firenze, la cosiddetta Romagna Toscana. La varietà prodotta in Toscana è riconosciuta come Pane Toscano DOP. Aggettivo Significato e Curiosità su: Con pane sciocco si intende una tipologia di pane nella produzione del quale è totalmente assente il sale. La diffusione di questo tipo di pane interessa alcune regioni dell'Italia centrale, in particolare Toscana, Umbria, Marche, nel teramano e nel viterbese e la parte della Romagna che fino al 1923 fece parte della Provincia di Firenze, la cosiddetta Romagna Toscana. La varietà prodotta in Toscana è riconosciuta come Pane Toscano DOP. sciocco m sing chi non ha giudizio (obsoleto) con poco sale (per estensione) (senso figurato) persona che non ha peculiarità proprie né natura individuale interiore particolare (per estensione) chi, pur capendo di fare cose inadeguate, continua a compierle creando imbarazzo e/o arrecando offesa Sostantivo sciocco m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione sciòc | co Pronuncia IPA: /'kko/ Etimologia / Derivazione dal latino exsuccus, cioè "senza sugo" (significato figurato per indicare una persona vuota) Sinonimi (di individuo) allocco, babbeo, balordo, beota, citrullo, credulone, cretino, deficiente, ebete, fatuo, frivologonzo,idiota, imbecille, insensato, insipiente, ottuso, rimbambito, scemo, scimunito, sempliciotto, stolto, stupido, superficiale, tardo, tonto

allocco, babbeo, balordo, beota, citrullo, credulone, cretino, deficiente, ebete, fatuo, frivologonzo,idiota, imbecille, insensato, insipiente, ottuso, rimbambito, scemo, scimunito, sempliciotto, stolto, stupido, superficiale, tardo, tonto ( senso figurato ) zuccone

zuccone ( regionale ) , ( toscano ) insapore, insipido, insulso, sciapo, scipito

, insapore, insipido, insulso, sciapo, scipito (senso figurato) asino, oca, salame mammalucco, bietolone Contrari assennato, astuto, avveduto, furbo, giudizioso, intelligente, scaltro, sveglio,

saggio, fine, acuto, vigile

(per estensione) educato Parole derivate sciocchezza, scioccheria, scioccagine Termini correlati ( per estensione ) derisione, sfrontatezza

derisione, sfrontatezza (per estensione) cautela, pazienza Altre Definizioni con sciocco; sulla; bocca; riso; abbonda; Sulla sua bocca si dice che il riso abbondi; Ha poco sale in zucca; Sulla loro bocca abbonda il riso; Abbonda sulla bocca degli stolti; Abbonda sul Saint Honoré; Abbonda nella bagna cauda; Quella falsa abbonda; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sulla sua bocca il riso abbonda

SCIOCCO

S

C

I

O

C

C

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Sulla sua bocca il riso abbonda' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.