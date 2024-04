La definizione e la soluzione di 4 lettere: Abbonda sulla bocca degli stolti. RISO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il riso è un alimento costituito dalla cariosside prodotta da diverse piante della tribù Oryzeae (generi: Oryza e Zizania), opportunamente lavorata. Le più note specie utilizzate sono l'Oryza sativa (da cui si ottiene il "riso asiatico") e l'Oryza glaberrima (da cui si ottiene il "riso africano"). Il riso è il cereale in assoluto più consumato dalla popolazione umana: è alla base della cucina dell'Asia ed è presente nelle tradizioni gastronomiche di tutto il mondo. Costituisce il cibo principale per circa la metà della popolazione mondiale e viene coltivato in quasi tutti i paesi del mondo. È il terzo prodotto agricolo per produzione ...

riso ( approfondimento) m inv

(botanica) cariosside di una pianta dallo stesso nome, costituito da chicchi bianchi, duri e ricchi di amido che si consuma cotto: minestra di riso; riso in brodo, al sugo; riso comune, sino, super-fino, in relazione alla loro maggiore durezza dei chicchi riso basmati farina di riso: anche in assenza di lievito, oltre ad alcuni dolci con essa è possibile persino preparare una sorta di pane speciale comunque soffice e fragrante, appunto senza farinacei carta di riso: carta esile che si ottiene dall'interno la pianta di riso (botanica) pianta annua della famiglia delle graminacee che produce questo frutto, con foglie lineari e infiorescenze a pannocchia formata da un numero vario di spighette che contengono i frutti (cariossidi)

Sostantivo

riso m sing (pl.: risa)

stato d'animo che esprime euforia e che si manifesta con un'alterazione del ritmo respiratorio

Voce verbale

riso

participio passato singolare maschile di ridere

Sillabazione

rì | so

Pronuncia

IPA: /'riso/

Etimologia / Derivazione

( botanica ) dal latino orza(m) , che deriva dal greco óriyza

dal latino , che deriva dal greco (Nome) dal latino risus

Citazione

Sinonimi

(botanica) risaia

risaia risata, ridere, sorriso, ghignata, sghignazzata, sghignazzamento

( senso figurato ) (beffardo, malvagio) ghigno, sogghigno; beffa, canzonatura, derisione, irrisione, scherno

(beffardo, malvagio) ghigno, sogghigno; beffa, canzonatura, derisione, irrisione, scherno allegria, contentezza, felicità, gioia, letizia, ilarità

(senso figurato) (letterario) bellezza, splendore

Contrari

pianto

malinconia, tristezza, afflizione, dolore, amarezza

Parole derivate

mondariso

Alterati

(diminutivo) risolino

