La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sulla loro bocca abbonda il riso. STOLTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La stoltezza in Cristo (in russo, , jurodstvo) è una particolare forma di ascetismo presente nell'esperienza della Chiesa ortodossa. Colui che intraprende tale via religiosa è chiamato (jurodivyj, plurale jurodivye), cioè stolto in Cristo, o pazzo di Dio. Gli stolti in Cristo sono asceti o monaci russi che abbandonano la sapienza umana per scegliere la "sapienza del cuore". Ancor oggi presenti sul territorio russo, si aggirano per le città vestiti di stracci, mortificando il corpo attraverso digiuni e lunghe veglie e dormendo all'aperto o nelle case di chi offre loro ospitalità. Il loro comportamento differisce a seconda ...

stolti m pl

maschile plurale di stolto

Sostantivo, forma flessa

stolti m pl

plurale di stolto

Voce verbale

stolti

participio passato maschile plurale di stogliere

Sillabazione

(maschile plurale di stolto, plurale di stolto) stól | ti

(voce verbale di stogliere) stòl | ti

Pronuncia

(maschile plurale di stolto, plurale di stolto) IPA: /'stolti/

IPA: (voce verbale di stogliere) IPA: /'stlti/

Etimologia / Derivazione

(maschile plurale di stolto, plurale di stolto) vedi stolto

vedi stolto (voce verbale di stogliere) vedi stogliere

Citazione

Sinonimi

stupidi, sciocchi, sconsiderati, sprovveduti, ottusi, balordi, tonti, poco intelligenti

Contrari