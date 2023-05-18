Lo interpreta il medico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo interpreta il medico' è 'Sintomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I N T O M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo interpreta il medico

Lo interpreta il medico Risposta: SINTOMO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S T O O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sintomo? Quando il corpo invia segnali di disagio, il medico ascolta attentamente. La sintomatologia aiuta a capire cosa sta succedendo, permettendo di individuare eventuali problemi di salute. È come un messaggio che il nostro organismo ci invia per farci capire che qualcosa non va. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo interpreta il medico: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Lo interpreta il medico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sintomo. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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