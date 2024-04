La Soluzione ♚ Praticare un abbuono La definizione e la soluzione di 8 lettere: Praticare un abbuono. SCONTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Praticare un abbuono: Suicide Squad - Un inferno da scontare (Suicide Squad: Hell to Pay) è un film animato diretto da Sam Liu nel 2018. Prodotto da Warner Bros. Animation e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, è il trentunesimo film appartenente ai DC Universe Animated Original Movies e il decimo capitolo del cosiddetto DC Animated Movie Universe. Il film è stato distribuito digitalmente il 27 marzo 2018 e il 10 aprile in DVD e Blu-ray. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Suicide Squad - Un inferno da scontare (Suicide Squad: Hell to Pay) è un film animato diretto da Sam Liu nel 2018. Prodotto da Warner Bros. Animation e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, è il trentunesimo film appartenente ai DC Universe Animated Original Movies e il decimo capitolo del cosiddetto DC Animated Movie Universe. Il film è stato distribuito digitalmente il 27 marzo 2018 e il 10 aprile in DVD e Blu-ray. scontare (vai alla coniugazione) (economia) (commercio) (finanza) diminuire il prezzo di vendita (diritto) subire una condanna Sillabazione scon | tà | re Pronuncia IPA: /skon'tare/ Etimologia / Derivazione derivato da sconto, composto a sua volta dal prefisso s- e conto Sinonimi ( finanza ) (un debito, un mutuo) estinguere

estinguere (un prezzo, una somma) scomputare, scalare, diminuire, ridurre, abbuonare, dedurre, detrarre, defalcare

scomputare, scalare, diminuire, ridurre, abbuonare, dedurre, detrarre, defalcare espiare, pagare, riscattare, fare penitenza, pagare il fio Contrari calcolare, contare, conteggiare Altre Definizioni con scontare; praticare; abbuono; Ridurre il prezzo; Utensile usato per praticare fori; Una macchina per praticare fori nelle lamiere; Abbuono sull importo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Praticare un abbuono

SCONTARE

