La Soluzione ♚ Salgono sulle barricate La definizione e la soluzione di 7 lettere: Salgono sulle barricate. INSORTI Aggettivo, forma flessa insorti m plur maschile plurale di insorto Sostantivo, forma flessa insorti plur plurale di insorto Voce verbale insorti participio passato maschile plurale di insorgere Sillabazione in | sòr | ti Etimologia / Derivazione (sostantivo, aggettivo) vedi insorto (voce verbale) vedi insorgere

(voce verbale) vedi insorgere Altre Definizioni con insorti; salgono; barricate; Salgono sul bus con una tessera; Cerca altre soluzioni cruciverba

