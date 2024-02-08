Le rappresentazioni inaugurali nei cruciverba: la soluzione è Prime
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le rappresentazioni inaugurali' è 'Prime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PRIME
Curiosità e Significato di Prime
Hai risolto il cruciverba con Prime? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Prime.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rappresentazioni di opere teatraliMettono a punto mostre e rappresentazioniGiro di rappresentazioni o di concertiRappresentazioni senza precedentiRappresentazioni teatrali
Come si scrive la soluzione Prime
Hai trovato la definizione "Le rappresentazioni inaugurali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 5 lettere della soluzione Prime:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A I O E R S S A T T D R C
