La Soluzione ♚ Prendere un abbaglio o La definizione e la soluzione di 16 lettere: Prendere un abbaglio o. FISCHI PER FIASCHI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Prendere un abbaglio o: La paronomasia (dal latino tardo paronomasia a sua volta dal greco paµasa paronomasía «mutamento di nome», composto da pa pará, «presso», e oµasa onomasía, «denominazione»), detta anche bisticcio di parole, annominazione o parechesi, è una figura retorica che consiste nell'accostare due o più parole che abbiano suono molto simile (differendo per una o due lettere) ma significato diverso. Le due parole in questione si chiamano paronimi. Si possono distinguere due tipi di paronomasia: la paronomasia apofonica e quella isofonica. La prima è basata sull'alternanza vocalica nella radice della parola (risica ~ rosica); la seconda ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La paronomasia (dal latino tardo paronomasia a sua volta dal greco paµasa paronomasía «mutamento di nome», composto da pa pará, «presso», e oµasa onomasía, «denominazione»), detta anche bisticcio di parole, annominazione o parechesi, è una figura retorica che consiste nell'accostare due o più parole che abbiano suono molto simile (differendo per una o due lettere) ma significato diverso. Le due parole in questione si chiamano paronimi. Si possono distinguere due tipi di paronomasia: la paronomasia apofonica e quella isofonica. La prima è basata sull'alternanza vocalica nella radice della parola (risica ~ rosica); la seconda ... fischio ( approfondimento) m (pl.: fischi) suono prolungato e sottile, causato dall'aria che si dirige velocemente verso un foro o un'apertura di piccole dimensioni il risultato del produrre questo rumore con la bocca, eventualmente avvalendosi di una o entrambe le mani strumento di canna, metallo o di altro materia che, soffiandoci dentro aria, emette dei fischi (per estensione) espressione di disapprovazione (gergale) caratteristica dell'asma percepibile all'altezza del petto, anche in parte del collo Voce verbale fischio 1ª persona singolare del presente semplice indicativo di fischiare Sillabazione fì | schio Pronuncia IPA: /'fiskjo/ Etimologia / Derivazione vedi fischiare (dal latino tardo fistulari ossia "suonare la fistula, cioè la "zampogna") Sinonimi fischiata, sibilo, sibilio, stridio, suono,

fischietto, sirena, zufolo Parole derivate fischiare, fischione, infischiarsi Termini correlati pressione Alterati ( diminutivo ) fischietto

fischietto (accrescitivo) fischione Proverbi e modi di dire confonde fischi per fiaschi: confuso, senza un orientamento preciso, equivoco Altre Definizioni con fischi per fiaschi; prendere; abbaglio; Prendere un abbaglio; Si usano per prendere certe questioni delicate; L abbaglio dell oro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Prendere un abbaglio o

FISCHI PER FIASCHI

F

I

S

C

H

I

P

E

R

F

I

A

S

C

H

I

Lae verificata di 16 lettere per risolvere 'Prendere un abbaglio o' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.