La Soluzione ♚ Prendere un abbaglio La definizione e la soluzione di 9 lettere: Prendere un abbaglio. SBAGLIARE Verbo Transitivo sbagliare (vai alla coniugazione) commettere un errore è riuscita a sbagliare nel rispondere a quella semplice domanda confondere volontariamente o involontariamente Sillabazione sba | glià | re Etimologia / Derivazione possibilmente, dalla parola latina " baiulare", vt -portare qualcosa pesante (Collins Latin Concise Dictionary, P. 23, b); s- baiulare- sbarcare qualcosa di pesante=> fare uno sbaiulum= "sbaglio" (Ivan Petryshyn, USA) Citazione Sinonimi errare, fallire, mancare, eseguire male, calcolare male

scambiare, confondere, equivocare, ingannarsi

peccare, trasgredire, violare Contrari indovinare, cogliere (nel segno), azzeccare, imbroccare, colpire, riuscire

distinguere, indovinare, riconoscere

sbagliarsi, sbaglio Termini correlati (per estensione) rimedio Proverbi e modi di dire sbagliare numero

SBAGLIARE

