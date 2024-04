La definizione e la soluzione di 8 lettere: L abbaglio dell oro. LUCCICHI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Non è tutto oro quel che luccica, a volte riportata nella forma non tutto quel che luccica è oro, è un proverbio italiano. Frase metaforica che ha il significato di mettere in guardia dalle cose, comportamenti o situazioni che appaiono a vista commendevoli e molto valide, ma che poi, a un'indagine più approfondita, risultano molto meno convenienti, piacevoli o lodevoli di come appaiono a prima vista. Sebbene riferimenti a questa locuzione siano presenti dai tempi di Esopo fino a I racconti di Canterbury, l'espressione si è diffusa per via della sua presenza ne Il mercante di Venezia di William Shakespeare. L'espressione è presente su uno ...

luccichi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di luccicare prima persona singolare del congiuntivo presente di luccicare seconda persona singolare del congiuntivo presente di luccicare terza persona singolare del congiuntivo presente di luccicare terza persona singolare dell'imperativo di luccicare

Etimologia / Derivazione

vedi luccicare