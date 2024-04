La Soluzione ♚ Predicano dal pulpito La definizione e la soluzione di 7 lettere: Predicano dal pulpito. PARROCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Predicano dal pulpito: Il parroco è il presbitero che il vescovo invia a presiedere una parrocchia. L'autorità del parroco è dipendente da quella del vescovo, per realizzare gli orientamenti che questi propone alla sua diocesi. Quando un parroco detiene una qualche giurisdizione sulle parrocchie limitrofe, riunite in unità pastorali, foranie, vicariati o decanati, o presiede un capitolo canonico, prende il titolo di moderatore, vicario, prevosto, arciprete o decano. Gli stessi titoli possono essere spesso attribuiti anche per ragioni onorifiche. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il parroco è il presbitero che il vescovo invia a presiedere una parrocchia. L'autorità del parroco è dipendente da quella del vescovo, per realizzare gli orientamenti che questi propone alla sua diocesi. Quando un parroco detiene una qualche giurisdizione sulle parrocchie limitrofe, riunite in unità pastorali, foranie, vicariati o decanati, o presiede un capitolo canonico, prende il titolo di moderatore, vicario, prevosto, arciprete o decano. Gli stessi titoli possono essere spesso attribuiti anche per ragioni onorifiche. parroci m pl (religione) plurale di parroco Sillabazione pàr | ro | chi Etimologia / Derivazione vedi parroco Sinonimi sacerdoti, preti, priori, prevosti, preposti , pievani Altre Definizioni con parroci; predicano; pulpito; Pastori di anime; Un discorso dal pulpito; Fare discorsi da un pulpito; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Predicano dal pulpito

PARROCI

