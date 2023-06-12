Fare discorsi da un pulpito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fare discorsi da un pulpito' è 'Predicare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREDICARE

Perché la soluzione è Predicare? Predicare significa parlare in pubblico per condividere insegnamenti o valori, spesso da un pulpito. È un modo di comunicare con entusiasmo e convinzione, invitando gli ascoltatori a riflettere o a cambiare comportamento. Questa forma di discorso pubblico si trova frequentemente in contesti religiosi o morali, dove si cerca di influenzare le opinioni e le azioni delle persone attraverso parole ispirate e significative.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fare discorsi da un pulpito" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fare discorsi da un pulpito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

In presenza della definizione "Fare discorsi da un pulpito", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fare discorsi da un pulpito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Predicare:

P Padova R Roma E Empoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fare discorsi da un pulpito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

