La Soluzione ♚ Abbuono sull importo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Abbuono sull importo. SCONTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbuono sull importo: In economia, lo sconto è un concetto riferibile a più significati, diversi fra loro, che si ricavano dalla prassi specifica di riferimento. Sostantivo Significato e Curiosità su: In economia, lo sconto è un concetto riferibile a più significati, diversi fra loro, che si ricavano dalla prassi specifica di riferimento. sconto ( approfondimento) m sing (pl.: sconti) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) contratto col quale una banca anticipa al cliente, deducendo l'interesse, l'importo di un credito non ancora scaduto con la cessione dello stesso riduzione del prezzo di vendita di un prodotto, praticata per spingere l'acquirente a compiere scelte più vantaggiose per entrambi Voce verbale sconto prima persona singolare del presente di scontare sono stato fregato, sconto così la mia ingenuità Sillabazione scón | to Pronuncia IPA: /'skonto/ Etimologia / Derivazione deriva da scontare Citazione Sinonimi abbuono, riduzione, ribasso, detrazione Contrari aumento, maggiorazione, rincaro Termini correlati scontista, scontare Altre Definizioni con sconto; abbuono; importo; Un ribasso sul prezzo; Una riduzione del prezzo; Praticare un abbuono; Importo somma; Un importo non precisato;

