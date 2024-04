La Soluzione ♚ Lo è il porcino o l ovolo La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lo è il porcino o l ovolo. MANGERECCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e il porcino o l ovolo: I basidiomiceti (Basidiomycota R.T. Moore, 1980) è uno dei più grandi phyla, insieme agli ascomiceti (Ascomycota), che compongono il regno dei Funghi. Esso comprende tutti quei gruppi di funghi che hanno micelio settato, riproduzione sessuata e asessuata con produzione di basidi e spore non mobili. Aggettivo Significato e Curiosità su: I basidiomiceti (Basidiomycota R.T. Moore, 1980) è uno dei più grandi phyla, insieme agli ascomiceti (Ascomycota), che compongono il regno dei Funghi. Esso comprende tutti quei gruppi di funghi che hanno micelio settato, riproduzione sessuata e asessuata con produzione di basidi e spore non mobili. mangereccio m sing (gastronomia) che si può mangiare Sillabazione man | ge | réc | cio Etimologia / Derivazione da mangiare Sinonimi commestibile Altre Definizioni con mangereccio; porcino; ovolo; Fungo come il porcino; Come il cappello del fungo porcino malefico; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta verificata di 11 lettere per risolvere 'Lo è il porcino o l ovolo' è.