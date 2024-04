La definizione e la soluzione di 6 lettere: In pigro abbandono. INERTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In chimica, è detta inerte una specie chimica o un materiale che, seppur presente nell'ambiente in cui si svolge una determinata reazione chimica, non prende parte a quest'ultima e non ne modifica il meccanismo di reazione (come invece succede nel caso dei catalizzatori). Ad esempio l'azoto e i gas nobili si comportano da inerti nei confronti di molte reazioni chimiche.Sebbene gli inerti non partecipino alla reazione nel ruolo di reagenti o catalizzatori, possono avere influenza sulle condizioni in cui avviene la reazione; in particolare la presenza di un inerte può avere influenza sul trasporto di calore (ad esempio facilitando lo ...

inerte ( approfondimento) m e f sing (pl.: inerti)

che non reagisce (chimica) che non dà luogo a reazioni chimiche alle condizioni considerate (fisica) (meccanica) privo di energia

Sostantivo

(architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) componente dei conglomerati cementizi che non partecipa all'indurimento del cemento ma ne determina alcune caratteristiche meccaniche

Sillabazione

i | nèr | te

Pronuncia

IPA: /i'nrte/

Etimologia / Derivazione

dal latino iners composto da in- e ars cioè "operosità"; significa quindi "inoperante"

Sinonimi

abulico, apatico, immobile, inattivo, passivo , pigro, statico, svogliato

ozioso, inoperoso, scioperato, poltrone, indolente,

passivo, sottomesso, remissivo, succube

fermo, fisso

esanime

sfaccendato

( letterario ) ignavo, neghittoso, immoto

ignavo, neghittoso, immoto rigido

