La Soluzione ♚ Lo paga l abbonato TV La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo paga l abbonato TV. CANONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo paga l abbonato tv: Sostantivo Significato e Curiosità su canone ( approfondimento) m sing (pl.: canoni) (arte) modello su cui ci si basa come principio di un'arte canone estetico di un quadro

questo canone si rifà ai caratteri classici (arte) insieme delle regole fondamentali dell'arte (religione) (cristianesimo) nel cattolicesimo legge giuridica della chiesa canone ecclesiastico (filosofia) principio da scegliere per il raggiungimento della verità (diritto) (economia) tributo da pagare periodicamente il pagamento del canone tv è annuale (antropologia) (sociologia) canone di bellezza: insieme delle caratteristiche più desiderabili di bellezza fisica, fortemente collegato con la situazione economica, sociale e culturale di un popolo in una determinata epoca Sillabazione cà | no | ne Pronuncia IPA: /'kanone/ Etimologia / Derivazione dal latino canon che deriva dal greco a a sua volta derivato da a ovvero "canna" Sinonimi regola, regolamento, norma , statuto

( per estensione ) (riferito a un insieme di modelli, di esempi da seguire) raccolta, serie, elenco, catalogo, principio, modello, schema, criterio, metodo

raccolta, serie, elenco, catalogo, principio, modello, schema, criterio, metodo ( diritto ) quota, affitto, pigione, annualità, abbonamento, tributo, tassa, nolo, noleggio

quota, affitto, pigione, annualità, abbonamento, tributo, tassa, nolo, noleggio (liturgia) precetto, rito, disposizione, decreto, legge, norma, disciplina Contrari (della messa) prefazio Parole derivate canonica, canonico, canonizzare, canonizzazione, canonista Altre Definizioni con canone; paga; abbonato; Quota di affitto; Pagamento periodico a carico dell utente; Lettrice che paga una volta l anno; Si paga una volta al mese; La guarda l abbonato Sky; Il bis dell abbonato;

CANONE

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Lo paga l abbonato TV' è CANONE.