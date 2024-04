La definizione e la soluzione di 10 lettere: Mobiletto per medicinali. ARMADIETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La bussola è uno strumento per l'individuazione dei punti cardinali (nord, sud, est e ovest) sulla superficie terrestre e in atmosfera, ai fini di orientamento e navigazione. È provvista di un ago magnetizzato che, libero di girare su un perno, ha la proprietà di allinearsi lungo le linee di forza del campo magnetico terrestre indicando così la direzione nord-sud (entro i limiti d'errore dovuti alla declinazione magnetica). Il suo uso è fondamentale in mare aperto, in vasti spazi, dove non ci sono punti di riferimento, così come in presenza di riferimenti per localizzarsi goniometricamente rispetto ad essi (es. in orienteering). Utilizzata ...

Hängeschrank m

(falegnameria) armadietto pensile

Sillabazione

Hän | ge | schrank

Pronuncia

IPA: /'hak/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

parola composta da hängen "(armadietto)" e Schrank "(armadietto)"