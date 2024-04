La Soluzione ♚ L intenso abbaiare d una muta La definizione e la soluzione di 5 lettere: L intenso abbaiare d una muta. CANEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L intenso abbaiare d una muta: La Canea (AFI: /ka'na/; in greco a, Chanià, /xa'a/; in turco Hanya) è un comune della Grecia situato nell'isola di Creta (unità periferica della Canea) con 108 642 abitanti secondo i dati del censimento 2011.A seguito della riforma amministrativa detta programma Callicrate in vigore dal gennaio 2011 che ha abolito le prefetture e accorpato numerosi comuni, la superficie del comune è ora di 351 km² e la popolazione è passata da 53 373 a 98 202 abitanti. Sostantivo Significato e Curiosità su: La Canea (AFI: /ka'na/; in greco a, Chanià, /xa'a/; in turco Hanya) è un comune della Grecia situato nell'isola di Creta (unità periferica della Canea) con 108 642 abitanti secondo i dati del censimento 2011.A seguito della riforma amministrativa detta programma Callicrate in vigore dal gennaio 2011 che ha abolito le prefetture e accorpato numerosi comuni, la superficie del comune è ora di 351 km² e la popolazione è passata da 53 373 a 98 202 abitanti. canea f sing (pl.: canee) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione ca | nè | a Pronuncia IPA: /ka'na/ Etimologia / Derivazione deiva da cane Sinonimi cagnara, canizza, canata, canaio, chiasso, confusione, caciara, frastuono, bailamme, baccano, strepito, schiamazzo, gazzarra, urlio , caos Contrari calma, silenzio, pace, tranquillità, quiete, Altre Definizioni con canea; intenso; abbaiare; muta; Un concerto di latrati; Il clamore della muta; Rosso di tono intenso; Caldo particolarmente intenso e soffocante; Abbaiare; L abbaiare del cane; Quella muta si fa a gesti e occhiate; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L intenso abbaiare d una muta

CANEA

C

A

N

E

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'L intenso abbaiare d una muta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.