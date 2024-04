La Soluzione ♚ Le idee in embrione di un opera d arte La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le idee in embrione di un opera d arte. ABBOZZI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le idee in embrione di un opera d arte: La gemma è un organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetale, da cui possono avere origine foglie, rami e fiori. È cioè un l'abbozzo di un germoglio in via di sviluppo in cui è possibile distinguere: un cono vegetativo, breve asse a forma conica, formato da cellule meristematiche, che rappresenta l'apice del germoglio abbozzi fogliari, situati sui fianchi del cono vegetativo, diventano più sviluppati man mano che si allontanano dalla parte apicale e daranno origine allo sviluppo delle foglie primordi dei rami, posti all'ascella degli abbozzi fogliari; si organizzeranno in complessi meristematici uguali alla gemma ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La gemma è un organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetale, da cui possono avere origine foglie, rami e fiori. È cioè un l'abbozzo di un germoglio in via di sviluppo in cui è possibile distinguere: un cono vegetativo, breve asse a forma conica, formato da cellule meristematiche, che rappresenta l'apice del germoglio abbozzi fogliari, situati sui fianchi del cono vegetativo, diventano più sviluppati man mano che si allontanano dalla parte apicale e daranno origine allo sviluppo delle foglie primordi dei rami, posti all'ascella degli abbozzi fogliari; si organizzeranno in complessi meristematici uguali alla gemma ... abbozzi m pl plurale di abbozzo Voce verbale abbozzi seconda persona singolare dell'indicativo presente di abbozzare prima persona singolare del congiuntivo presente di abbozzare seconda persona singolare del congiuntivo presente di abbozzare terza persona singolare del congiuntivo presente di abbozzare terza persona singolare dell'imperativo presente di abbozzare Sillabazione ab | bòz | zi Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi abbozzo

vedi abbozzo (voce verbale) vedi abbozzare prime stesure, primi getti, schemi, bozze, modelli, studi, schizzi, minute, canovacci, tracce, scalette, bozzetti, imbastiture

( senso figurato ) accenni, idee; tentativi

accenni, idee; tentativi (biologia) embrioni, germi Altre Definizioni con abbozzi; idee; embrione; opera; arte; Ha vere idee di grandezza; Un contenitore pieno di idee; Piante in embrione; All inizio dell opera; L opera con la Danza delle Ondine; Miglietta in arte Mietta; Arte del parlare e del convincere; Cerca altre soluzioni cruciverba

ABBOZZI

