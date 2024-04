La Soluzione ♚ Che ha forti ed improvvise contrazioni muscolari La definizione e la soluzione di 8 lettere: Che ha forti ed improvvise contrazioni muscolari. CONVULSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Che ha forti ed improvvise contrazioni muscolari: La pertosse, nota anche come tosse dei 100 giorni, è una malattia infettiva batterica altamente contagiosa. Inizialmente i sintomi sono solitamente simili a quelli del raffreddore comune, presentandosi con un naso che cola, febbre e tosse lieve a cui seguono settimane caratterizzate da attacchi più forti. A seguito di un attacco di tosse, si può ascoltare un suono acuto o un gemito quando la persona inspira. La tosse può durare per 10 o più settimane, da qui la definizione "tosse dei 100 giorni". Una persona può avere una tosse così forte che arriva fino a vomitare, alla frattura delle coste o a sperimentare una grande stanchezza per lo ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La pertosse, nota anche come tosse dei 100 giorni, è una malattia infettiva batterica altamente contagiosa. Inizialmente i sintomi sono solitamente simili a quelli del raffreddore comune, presentandosi con un naso che cola, febbre e tosse lieve a cui seguono settimane caratterizzate da attacchi più forti. A seguito di un attacco di tosse, si può ascoltare un suono acuto o un gemito quando la persona inspira. La tosse può durare per 10 o più settimane, da qui la definizione "tosse dei 100 giorni". Una persona può avere una tosse così forte che arriva fino a vomitare, alla frattura delle coste o a sperimentare una grande stanchezza per lo ... convulso m sing che è contraddistinto per le convulsioni Sillabazione con | vùl | so Pronuncia IPA: /kon'vulso/ Etimologia / Derivazione dal latino convulsus, participio passato di convellere cioè "strappare" Sinonimi spasmodico

( per estensione ) (di pianto, riso) irrefrenabile, incontrollato, violento, nervoso, isterico

irrefrenabile, incontrollato, violento, nervoso, isterico ( senso figurato ) (di ritmo, stile di vita) frenetico, febbrile, intenso, scomposto, disordinato

frenetico, febbrile, intenso, scomposto, disordinato (di tono, voce) agitato, scosso, irrequieto, sconvolto, tremante

agitato, scosso, irrequieto, sconvolto, tremante (familiare) agitazione, nervosismo Contrari calmo, tranquillo, rilassato Parole derivate convulsione Altre Definizioni con convulso; forti; improvvise; contrazioni; muscolari; Rappresentazioni a forti tinte; Forti cavalli; Mosse rapide e improvvise; Malattia che determina contrazioni muscolari anomale; Lancinanti contrazioni;

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Che ha forti ed improvvise contrazioni muscolari' è.