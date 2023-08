Mosse rapide e improvvise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mosse rapide e improvvise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCATTI

Significato/Curiosita : Mosse rapide e improvvise

Della squadra, hanno un fisico compatto e scattante; spesso eseguono delle finte, cioè mosse rapide e improvvise per cercare di evitare l'attacco dei difensori... es) scatti rubati, su filmaffinity. (en) scatti rubati, su metacritic, red ventures. (en) scatti rubati, su box office mojo, imdb.com. (en) scatti rubati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

