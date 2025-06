Un ribasso sul prezzo nei cruciverba: la soluzione è Sconto

SCONTO

Curiosità e Significato di "Sconto"

Hai risolto il cruciverba con Sconto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sconto.

Perché la soluzione è Sconto? Ribasso sul prezzo indica una riduzione del costo di un prodotto o servizio. In parole semplici, si tratta di uno sconto offerto ai clienti per incentivarli all'acquisto. È una strategia comune nel commercio per attirare più acquirenti e promuovere le vendite. Quindi, quando si parla di uno sconto, ci si riferisce proprio a questa diminuzione temporanea o permanente del prezzo originale.

Come si scrive la soluzione Sconto

Stai cercando la risposta alla definizione "Un ribasso sul prezzo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

