La definizione e la soluzione di 4 lettere: Abbrevia la rivale del Genoa. SAMP Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'Unione Calcio Sampdoria, meglio nota come Sampdoria, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano. Soprannominata la Samp o il Doria, è nata il 12 agosto 1946 dalla fusione tra la Sampierdarenese (nata come polisportiva nel 1891, e come sezione calcio nel 1899) e l'Andrea Doria (sorta come polisportiva nel 1895, e come sezione calcio nel 1900). Decima fra i club con la migliore tradizione sportiva in Italia, fa inoltre parte dell'European Club Association.Nel corso della sua storia la Sampdoria ha disputato 66 campionati di A e 11 di B, aggiudicandosi ...

Sampdoria ( approfondimento)

(sport) (calcio) squadra calcistica di Genova a parte la Coppa Italia già persa anticipatamente con la Roma, fino ad ora l'apice della Sampdoria fu con una serie di vittorie consecutive sino alla Coppa delle Coppe ed allo Scudetto...

Sillabazione

Samp | dò | ria

Etimologia / Derivazione

è l'unione tra "Samp", da Sampierdarenese, e "Doria", un'antica famiglia nobile

Sinonimi