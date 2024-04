La definizione e la soluzione di 15 lettere: Si abbrevia con Tnt. TRINITROTOLUENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il trinitrotoluene (noto anche come tritolo e spesso abbreviato in TNT) è un nitroderivato aromatico ottenuto per nitrazione del toluene. Come la maggior parte dei composti chimici derivati dal nitrato, è fortemente esplosivo e viene impiegato nella preparazione di miscele esplosive come ad esempio l'amatolo, in miscela con il nitrato d'ammonio.

trinitrotoluene ( approfondimento) m sing

(chimica) composto chimico avente formula bruta C 7 H 5 N 3 O 6 , usato per produrre miscele esplosive

Sillabazione

tri | ni | tro | to | lu | è | ne

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Da tri-, nitro- e toluene

Sinonimi

tritolo, TNT

Iperonimi