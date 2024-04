La Soluzione ♚ Si abbrevia con dl La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si abbrevia con dl. DECILITRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si abbrevia con dl: Il litro (simbolo: L) è un'unità di misura del volume. Non è un'unità del SI ma è tuttora accettata a titolo transitorio.Riferendosi al SI, un litro equivale a 10-3 m³ (ovvero 1 dm³). Significato e Curiosità su: Il litro (simbolo: L) è un'unità di misura del volume. Non è un'unità del SI ma è tuttora accettata a titolo transitorio.Riferendosi al SI, un litro equivale a 10-3 m³ (ovvero 1 dm³). Simbolo dL Sostantivo decilitro m sing (pl.: decilitri) (fisica) un decimo di litro Sillabazione de | cì | li | tro Pronuncia IPA: /de'tilitro/ Etimologia / Derivazione formato dall contrazione di dieci e litro Parole derivate eptadecilitro Altre Definizioni con decilitro; abbrevia; La moneta che si abbrevia con ¥; Si abbrevia con due m; In informatica si abbrevia HD; Cerca altre soluzioni cruciverba

