La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si abbrevia con NB. NOTA BENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nota bene, molto spesso abbreviata in N.B., è una locuzione di origine latina, che indica un breve richiamo o una nota di chiarimento posta generalmente in fondo a un testo scritto. Il modo verbale è l'imperativo, nella seconda persona singolare (la forma plurale è "notate bene", anche in latino), per invitare il lettore a prestare particolare attenzione al testo che segue.

aposiopesi ( approfondimento) f inv

reticenza, figura retorica.

Sillabazione

a | po | sio | pè | si

Etimologia / Derivazione

dal greco aposiopân