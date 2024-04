La definizione e la soluzione di 12 lettere: Si abbrevia eV. ELETTRONVOLT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In fisica l'elettronvolt o volt-elettrone (simbolo eV) è un'unità di misura dell'energia, molto usata in ambito atomico e subatomico. Viene definito come l'energia guadagnata (o persa) dalla carica elettrica di un singolo elettrone, che si muove nel vuoto tra due punti di una regione tra i quali vi è una differenza di potenziale elettrostatico di 1 volt. Sono molto usati i suoi multipli keV, MeV, GeV, TeV: si vedano in proposito i prefissi del SI. L'elettronvolt non è tuttavia un'unità di misura del sistema internazionale di unità di misura; trattasi dunque di una unità pratica, come l'anno luce o il litro, o anche empirica come il grado di ...

elettronvolt ( approfondimento) m inv

(fisica) (chimica) unità di misura dell’energia in fisica atomica e nucleare, pari all’energia cinetica che acquista un elettrone passando attraverso una differenza di potenziale di un volt, a sua volta pari al prodotto di una tensione elettrica di un volt per la carica di un elettrone in coulomb

Sillabazione

e | lèt | tron | volt

Etimologia / Derivazione

deriva dalla contrazione di elettrone e da volt

Varianti