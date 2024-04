La definizione e la soluzione di 9 lettere: Abbozzo accenno. RUDIMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un rudimento è una frase musicale semplice per lo studio del tamburo. I rudimenti tecnici per tamburo sono nati ufficialmente nel 1933 da un gruppo di batteristi e percussionisti statunitensi che costituirono The National Association of Rudimental Drummers (NARD). Discutendo sulle tecniche di insegnamento, selezionarono 13 figure ritmiche, a cui in seguito aggiunsero 13 ulteriori figure, definite come i 26 rudimenti standard per il tamburo. Infine, la Percussive Arts Society (PAS) statunitense riorganizzò i primi 26 rudimenti e ne aggiunse 14 per completare gli attuali "40 rudimenti internazionali per tamburo". Essenziali per ...

rudimento m sing (pl.: rudimenti)

nozione elementare di una disciplina (anatomia) organo animale o vegetale che si trova ancora in fase iniziale di sviluppo

Sillabazione

ru | di | mén | to

Pronuncia

IPA: /rudi'mento/

Etimologia / Derivazione

dal latino rudimentum cioè "primo ammaestramento", derivazione di rudis ossia "rozzo"

Sinonimi

nozione, principio, fondamento, abbiccì; insegnamento, ammaestramento, avviamento

(biologia) abbozzo, accenno, embrione, primordio

Contrari

completamento, rifinitura

