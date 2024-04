La Soluzione ♚ Accenno idea da elaborare La definizione e la soluzione di 6 lettere: Accenno idea da elaborare. SPUNTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Accenno idea da elaborare: Un segno di spunta è un carattere (V, , , ecc.) usato per indicare il concetto "sì", ad esempio "sì, questo punto è stato controllato" o "sì, sono d'accordo". È l'opposto della croce (X, , , ×, ecc.), anche se la croce può essere a sua volta segno di assenso (ad esempio nel caso di una lista a scelta multipla). Sostantivo Significato e Curiosità su: Un segno di spunta è un carattere (V, , , ecc.) usato per indicare il concetto "sì", ad esempio "sì, questo punto è stato controllato" o "sì, sono d'accordo". È l'opposto della croce (X, , , ×, ecc.), anche se la croce può essere a sua volta segno di assenso (ad esempio nel caso di una lista a scelta multipla). spunto m sing (pl.: spunti) (teatro) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale spunto prima persona singolare dell'indicativo presente di spuntare Sillabazione spùn | to Pronuncia IPA: /'spunto/ Etimologia / Derivazione vedi spuntare Sinonimi (teatro) suggerimento

suggerimento ( per estensione ) occasione, opportunità, inizio, motivo, movente, principio, avvio, idea, punto di partenza, partenza, mossa, pretesto, incentivo

occasione, opportunità, inizio, motivo, movente, principio, avvio, idea, punto di partenza, partenza, mossa, pretesto, incentivo (di vino) acidità

acidità ( per estensione ) scatto, sprint

scatto, sprint (voce verbale) taglio la punta, tolgo la punta, smusso, arrotondo, accorcio, mozzo

taglio la punta, tolgo la punta, smusso, arrotondo, accorcio, mozzo (voce verbale) (senso figurato) (difficoltà, ostacoli) supero, vinco, raggiungo, riesco, ce la faccio, ottengo Contrari (voce verbale) faccio la punta, appunto, appuntisco, aguzzo

faccio la punta, appunto, appuntisco, aguzzo (voce verbale) (senso figurato) (difficoltà, ostacoli) manco, fallisco Altre Definizioni con spunto; accenno; idea; elaborare; È ossessionato da un idea; Danno un idea del volume; Idea senza capo né coda; Accenni idee da elaborare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Accenno idea da elaborare

SPUNTO

S

P

U

N

T

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Accenno idea da elaborare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.