La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si mangia a fettine sottili. BRESAOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La bresaola è un salume crudo e non affumicato originario dell'Italia settentrionale. Si compone delle pregiate masse muscolari salate ed essiccate del manzo. Si tratta di un alimento tipico della Valchiavenna e, più recentemente, della Val d'Ossola. In particolare la bresaola della Valchiavenna prodotta in Valchiavenna è riconosciuta come prodotto IGP; altre varianti, a seconda della geografia, prevedono bresaola di bufalo, cavallo, cervo, zebù, tacchino o maiale.

bresaola ( approfondimento) f inv

(settentrionale) carne di manzo o di cavallo saporita e seccata, tipico prodotto della Val Chiavenna

Sillabazione

bre | sà | ola

Pronuncia

IPA: /bre'zaola/

Etimologia / Derivazione

diminutivo di un lombardo bresada, forma femminile del participio passato del verbo brasare ossia "far cuocere ( la carne)"