La Soluzione ♚ L abbandono del disertore La definizione e la soluzione di 9 lettere: L abbandono del disertore. DEFEZIONE L abbandono del disertore: La defezione è l'atto del venire meno al proprio impegno di lealtà verso uno Stato oppure un ente politico a favore di un altro. Il termine ha origine latina: «de» (allontanamento) e «facere» (agire, fare). Chi compie una defezione è spesso indicato come transfuga, disertore o traditore. La defezione è spesso compiuta in maniera illegale rispetto alle leggi della nazione o dell'organizzazione politica abbandonata. Da questo punto di vista la defezione è diversa dal semplice cambiamento di cittadinanza che solitamente non contravviene alle leggi di nessuna nazione. Durante la Guerra fredda chi fuggiva dal blocco orientale verso ... Sostantivo Significato e Curiosità su: defezione ( approfondimento) f sing (pl.: defezioni) il mancare, il venire meno alla parola, a un impegno preso assenza Sillabazione de | fe | zió | ne Pronuncia IPA: /defe'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino defectio da deficere cioè "mancare, disertare" composto da de- e facere Sinonimi rinuncia, abbandono, ritiro

tradimento, ribellione, diserzione Contrari costanza, impegno

fedeltà Parole derivate defezionare, defezionista Termini correlati assenza, mancanza Altre Definizioni con defezione; abbandono; disertore; Ritiro abbandono; Abbandono in massa del suolo nativo; L abbandono della lotta; Si uccise dopo l abbandono di Enea; Cerca altre soluzioni cruciverba

DEFEZIONE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'L abbandono del disertore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.