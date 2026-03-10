L abbandono del concorrente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L abbandono del concorrente' è 'Ritiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RITIRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L abbandono del concorrente" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L abbandono del concorrente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ritiro? Il ritiro si verifica quando un partecipante decide di interrompere la propria partecipazione in una competizione o attività, lasciando spazio agli altri concorrenti. Questa scelta può essere motivata da vari motivi, come problemi di salute, difficoltà o semplicemente la volontà di non continuare. Il gesto di allontanarsi può influenzare l’andamento della gara, modificando le strategie degli avversari e il risultato finale. In ogni caso, rappresenta una decisione di cessare la propria presenza in modo volontario.

La soluzione associata alla definizione "L abbandono del concorrente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L abbandono del concorrente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ritiro:

R Roma I Imola T Torino I Imola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L abbandono del concorrente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

