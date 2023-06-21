Abbandono negligenza nei cruciverba: la soluzione è Incuria

Sara Verdi | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abbandono negligenza' è 'Incuria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCURIA

Curiosità e Significato di Incuria

La parola Incuria è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Incuria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: NegligenzaPrincipio di abbandonoLa negligenza del trasandatoL abbandono d una religioneSignifica abbandono totale alla volontà divina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Abbandono negligenza - Incuria

Come si scrive la soluzione Incuria

Hai trovato la definizione "Abbandono negligenza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Incuria:
I Imola
N Napoli
C Como
U Udine
R Roma
I Imola
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T A R T R E B

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.