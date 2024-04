La Soluzione ♚ Nei film c è quella sonora La definizione e la soluzione di 7 lettere: Nei film c è quella sonora. COLONNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nei film c e quella sonora: La colonna è un elemento architettonico verticale portante di sezione circolare formato generalmente da base, fusto e capitello; se la sezione del fusto ha una qualunque altra forma che non sia il cerchio, si parla più propriamente di pilastro. Sostantivo Significato e Curiosità su: La colonna è un elemento architettonico verticale portante di sezione circolare formato generalmente da base, fusto e capitello; se la sezione del fusto ha una qualunque altra forma che non sia il cerchio, si parla più propriamente di pilastro. colonna ( approfondimento) f sing (pl.: colonne) (architettura) struttura verticale circolare per sostegno o decorazione la colonna della Vittoria è alta 67 metri quantità di gas che si amplia con sviluppo verticale la colonna di cenere e gas dell'Etna si è alzata in cielo fino a tre chilometri d'altezza (senso figurato) (di persona) che sorregge un gruppo (araldica) figura araldica costituita dal fusto, abitualmente completo di base e capitello; la posizione ordinaria è in palo (diritto) (economia) (commercio) (finanza) ciascuna delle due parti di un conto, di cui la prima riporta le uscite e la seconda le entrate (matematica) sequenza verticale per eseguire operazioni di base al di fuori della divisione Sillabazione co | lón | na Pronuncia IPA: /ko'lonna/ Etimologia / Derivazione dal latino columna Sinonimi pilastro, cippo, piedritto

( senso figurato ) (di una ditta, dell’università) elemento portante, cardine, fondamento, base, caposaldo, appoggio, sostegno, supporto, aiuto

elemento portante, cardine, fondamento, base, caposaldo, appoggio, sostegno, supporto, aiuto (di carico, scarico) tubazione

tubazione ( per estensione ) (di numeri, nomi) serie, elenco

elemento portante, cardine, fondamento, base, caposaldo, appoggio, sostegno, supporto, aiuto (di carico, scarico) tubazione

tubazione ( per estensione ) (di numeri, nomi) serie, elenco

serie, elenco (di veicoli, persone) fila, coda, schiera Parole derivate autocolonna, colonnare, colonnata, colonnato, incolonnare Alterati (diminutivo) colonnetta, colonnino, colonnina Proverbi e modi di dire colonna vertebrale: spina dorsalw Altre Definizioni con colonna; film; quella; sonora; È sonora nel film; Lavora in modo clandestino per conto dell avversario; Il film Titanic ne ha vinti ben undici; Quella cotta è un ottimo dolce; Quella salmonata ha le carni rosa; Unità di misura della intensità sonora;

