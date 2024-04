La Soluzione ♚ Gioco di pedine La definizione e la soluzione di 4 lettere: Gioco di pedine. DAMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gioco di pedine: La Dama è un gioco da tavolo tradizionale per due giocatori. La parola "dama" proviene dal latino domina ed indica il "pezzo sovrano" e, per estensione, l'intero gioco. Esistono regole di gioco diverse, prevalentemente nazionali, dato che in quasi tutti i paesi la Dama, col tempo, ha assunto regole proprie, benché simili. Le caratteristiche che accomunano tutti i tipi di Dama sono l'essere un gioco da tavolo di strategia, durante il quale due giocatori muovono i rispettivi pezzi (pedine e dame) su di un supporto, chiamato damiera, che consta di 64 o 100 o 144 caselle, metà scure e metà chiare, e catturano i pezzi avversari mediante lo ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La Dama è un gioco da tavolo tradizionale per due giocatori. La parola "dama" proviene dal latino domina ed indica il "pezzo sovrano" e, per estensione, l'intero gioco. Esistono regole di gioco diverse, prevalentemente nazionali, dato che in quasi tutti i paesi la Dama, col tempo, ha assunto regole proprie, benché simili. Le caratteristiche che accomunano tutti i tipi di Dama sono l'essere un gioco da tavolo di strategia, durante il quale due giocatori muovono i rispettivi pezzi (pedine e dame) su di un supporto, chiamato damiera, che consta di 64 o 100 o 144 caselle, metà scure e metà chiare, e catturano i pezzi avversari mediante lo ... dama ( approfondimento) f sing (pl.: dame) (letterario) aristocratica, nobile (per estensione) donna benestante che, nel tempo libero, dedita ad opere caritatevoli in favore dei bisognosi tipo di vaso vinario in vetro con capacità da 5 litri Sostantivo dama ( approfondimento) f solo sing (gioco) (scacchi) gioco da tavolo giocato su una scacchiera con dischi bianchi e neri Sillabazione dà | ma Pronuncia IPA: /'dama/ Etimologia / Derivazione dal francese dame che deriva dal latino domina Citazione Sinonimi damigella, donna, gentildonna, nobildonna, signora, lady, signorina

danzatrice, compagna, ballerina, fidanzata, moglie Contrari contadina, donnaccia, donnetta, donnicciola, poveretta, villana, popolana Parole derivate dameggiare Alterati (diminutivo) damina Proverbi e modi di dire darsi le arie da gran dama : compiacersi

: compiacersi andare a dama: segnare un punto Altre Definizioni con dama; gioco; pedine; Un gioco da tavolo; Pesanti drappi di seta; Gioco in cui ci si contende un fazzoletto; Un gioco preceduto dalla conta; Si gioca con le pedine; Cerca altre soluzioni cruciverba

DAMA

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Gioco di pedine' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.