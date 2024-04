La Soluzione ♚ Può indicare il motivo La definizione e la soluzione di 3 lettere: Può indicare il motivo. PER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Puo indicare il motivo: Italiano Preposizione Significato e Curiosità su per indica il moto attraverso un luogo Sono passato per il centro indica il moto entro un certo spazio Camminava ansiosamente per la stanza indica destinazione Questo è il treno per Londra in certi casi indica un luogo C'era un uomo sdraiato per terra indica un periodo Ho studiato per tre ore indica inclinazione Sei molto dotato per la matematica indica un mezzo Te lo invio per posta indica una causa Tremava per il freddo indica uno scopo Mi sono arruolato per la gloria indica a vantaggio di chi è l'azione Ma io l'ho fatto per te! indica l'ambito in cui è valida l'affermazione É bravo, per un novizio indica il modo in cui si svolge l'azione Le cose non spariscono per magia! indica un prezzo Te lo vendo per appena trecento euro indica una distanza Lo inseguii per 20 km (matematica) indica quante volte un numero è moltiplicato o diviso Si legge "otto per tre ventiquattro" e si scrive 8 ·3=24 Sillabazione pér Pronuncia IPA: /'per/ Etimologia / Derivazione latino per Citazione Sinonimi (moto per luogo)attraverso, lungo

(moto a luogo)verso, in direzione di

(stato in luogo)in

(tempo)durante

a causa di

con lo scopo di, al fine di

a vantaggio di, a favore di

(mezzo, prezzo) a

(limitazione) secondo, quanto a Termini correlati per-, pel, pello, pella, pei, pegli, stare per, per di più, per lo meno, per lo più Proverbi e modi di dire essere per

