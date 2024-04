La Soluzione ♚ Forza impulsiva e determinata La definizione e la soluzione di 6 lettere: Forza impulsiva e determinata. IMPETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Forza impulsiva e determinata: Lo Sturm und Drang (AFI: /sturmun'drang/, in italiano tempesta e impeto) è stato uno dei più importanti movimenti culturali tedeschi e convenzionalmente si colloca tra il 1765 e il 1785. Prende il nome dal dramma Wirrwarr (caos), pubblicato nel 1776 da Friedrich Maximilian Klinger. L'espressione spregiativa Sturm und Drang attribuita all'allora celebre Genieapostel, l'apostolo del genio sturmuriano, si deve a Christoph Kaufmann (1751-1795), un filosofo e medico svizzero. Lo Sturm und Drang contribuì, assieme al Neoclassicismo, alla nascita del Romanticismo tedesco. Alcuni storici della letteratura e germanisti sostengono la possibilità di ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo Sturm und Drang (AFI: /sturmun'drang/, in italiano tempesta e impeto) è stato uno dei più importanti movimenti culturali tedeschi e convenzionalmente si colloca tra il 1765 e il 1785. Prende il nome dal dramma Wirrwarr (caos), pubblicato nel 1776 da Friedrich Maximilian Klinger. L'espressione spregiativa Sturm und Drang attribuita all'allora celebre Genieapostel, l'apostolo del genio sturmuriano, si deve a Christoph Kaufmann (1751-1795), un filosofo e medico svizzero. Lo Sturm und Drang contribuì, assieme al Neoclassicismo, alla nascita del Romanticismo tedesco. Alcuni storici della letteratura e germanisti sostengono la possibilità di ... impeto m sing (pl.: impeti) potenza manifesta e/o esercitata in modo deciso (per estensione) forza che investe in modo violento e indiscriminato (per estensione) (senso figurato) l'avanzare senza controllo né cautela Sillabazione ìm | pe | to Pronuncia IPA: /'impeto/ Etimologia / Derivazione dal latino impetus che deriva da in- e da petere cioè "dirigersi, lanciarsi contro" Sinonimi forza, veemenza, furia; violenza, furore, aggressività, impetuosità; assalto, attacco, irruenza

( senso figurato ) passione, slancio, trasporto, ardore, fervore

passione, slancio, trasporto, ardore, fervore (senso figurato) entusiasmo, concitazione, foga Contrari (senso figurato) freddezza, pacatezza, calma Parole derivate impetuoso Termini correlati forza, impulso Altre Definizioni con impeto; forza; impulsiva; determinata; Uno slancio veemente; Furore veemenza; Unità fisiche di forza; Sedate con la forza; Impulsiva irascibile; Non ben determinata; L energia determinata da un corpo in movimento;

IMPETO

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Forza impulsiva e determinata' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.