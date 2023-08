Custodia per confetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Custodia per confetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BOMBONIERA

Significato/Curiosita : Custodia per confetti

Nazionale della maiella, sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione dei confetti. inoltre è sede vescovile dell'omonima diocesi... Nastro portaconfetti. confetti decorati per bomboniera realizzati a mano. confetti decorati per bomboniera realizzati a mano. torta con 40 scatoline di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Custodia per confetti : custodia; confetti; La custodia dello smartphone; Una custodia per reliquie; custodia in cui l arciere porta le frecce; Agente di custodia o vigilanza; custodia di pistola; Un tessuto per i sacchetti dei confetti ; La città dell Abruzzo nota per i confetti ; Suono dell orologio confetti ni Ferrero alla menta; confetti aromatici; confetti medicinali;

