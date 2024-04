La Soluzione ♚ Come le stangone La definizione e la soluzione di 4 lettere: Come le stangone. ALTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Come le stangone: Alte (in greco antico: t) o Altào è un personaggio della mitologia greca, citato nell'Iliade di Omero.. Era il re dei Lelegi, popolazione dell'Asia Minore da sempre in ottimi rapporti coi Troiani: una delle sue figlie, Laotoe, sposò Priamo, che non volendo divorziare dalla moglie Ecuba aveva istituito la poligamia. Durante la guerra di Troia non poté intervenire personalmente, essendo ormai molto anziano, ma comunque inviò un contingente di uomini in aiuto del genero. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Alte (in greco antico: t) o Altào è un personaggio della mitologia greca, citato nell'Iliade di Omero.. Era il re dei Lelegi, popolazione dell'Asia Minore da sempre in ottimi rapporti coi Troiani: una delle sue figlie, Laotoe, sposò Priamo, che non volendo divorziare dalla moglie Ecuba aveva istituito la poligamia. Durante la guerra di Troia non poté intervenire personalmente, essendo ormai molto anziano, ma comunque inviò un contingente di uomini in aiuto del genero. alte f pl femminile plurale di alto Sillabazione àl | te Etimologia / Derivazione vedi alto Sinonimi alzate, rialzate, sopraelevate, elevate, sovrastanti, eminenti, prominenti, torreggianti

grandi, lunghe, slanciate, longilinee, allampanate

( senso figurato ) (di intelligenza) nobili, importanti, potenti, somme, supreme, sublimi, eccellenti , egregie, insigni, eccelse

nobili, importanti, potenti, somme, supreme, sublimi, eccellenti , egregie, insigni, eccelse (di acque) profonde, aperte

profonde, aperte (di stoffa) larghe

larghe forti, acute, intense, sonore, vibranti, tonanti, roboanti

(di epoche) iniziali, prime

iniziali, prime settentrionali, nordiche

(di notti, stagioni) inoltrate Contrari piccole

umili, modeste, meschine

basse

(di statura) piccole

piccole deboli, fioche, smorzate

ALTE

La risposta verificata di 4 lettere per risolvere 'Come le stangone' è ALTE.