La Soluzione ♚ Candido come un giglio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Candido come un giglio. LILIALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Candido come un giglio: Aggettivo Significato e Curiosità su: liliale (letterario) di ciò che come un giglio esprime innocenza e purezza. Sillabazione li | lià | le Pronuncia IPA: /li'liale/ Etimologia / Derivazione dal latino lilium cioè "giglio" Sinonimi delicato, candido, innocente, pulito, sottile, innocente, puro, profumato Contrari bruto, laido, corrotto Parole derivate liliali

LILIALE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Candido come un giglio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.