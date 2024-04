La definizione e la soluzione di 4 lettere: Chiude le preghiere. AMEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Amen, o adattato in passato come amme, è una parola ebraica: in ebraico tiberiense si scrive (’Amen), in ebraico standard (Amen), in armeno (amen), in georgiano (amin), in greco µ (amn), in russo (amin'), in arabo (’Amin): è una dichiarazione o affermazione che si trova nell'ebraico biblico. È sempre stata usata nel giudaismo, e da lì è stata adottata nella liturgia cristiana come formula conclusiva per preghiere e inni.

