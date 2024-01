La definizione e la soluzione di: Molto attiva ed energica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In fisica, la dinamica è il ramo della meccanica newtoniana che si occupa dello studio del moto dei corpi a partire dalle sue cause (forze) o, in termini più concreti, delle circostanze che lo determinano e lo modificano nel tempo e nello spazio del suo sistema di riferimento. Il termine deriva dal latino dynamica, neologismo introdotto da Leibniz nell'opera intitolata Dynamica de potentia et legibus naturae corporeae (1690).

Secondo l'intuizione fondamentale di Galileo e Newton, le forze non sono la causa del moto, ma producono una variazione dello stato di moto, ovvero un'accelerazione; questa intuizione equivale ad affermare la relatività del movimento; un osservatore può determinare il suo stato di quiete o di moto solo relativamente ad altri corpi, o altri osservatori; per questo è possibile parlare delle cause che variano il moto, ma non delle cause del moto.

Lo studio della dinamica si conduce innanzitutto riferendosi a un'entità astratta, dotata di massa, ma con dimensioni trascurabili: il punto materiale; tutte le leggi riferite al punto materiale possono essere poi estese ai corpi reali, dotati di massa e di dimensioni finite, interpretati come sistemi di punti materiali; un modello più raffinato è quello di corpo rigido, definito come un sistema di punti materiali dove le distanze relative tra i punti costituenti non variano nel tempo; nel caso in cui questa condizione non sia verificata, si entra nel campo della dinamica dei corpi deformabili.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

dinamica f sing

femminile di dinamico

Sostantivo

dinamica ( approfondimento) f (pl.: dinamiche)

scienza del moto (fisica) ramo della meccanica che si occupa degli effetti delle forze sul moto dei corpi (senso figurato) sequenza di fatti, anche nelle relazioni sociali (psicologia) dinamiche comportamentali: è quell'insieme di comportamenti conseguenti ad altri in un contesto sociale

Sillabazione

di | nà | mi | ca

Pronuncia

IPA: /di'namika/

Etimologia / Derivazione

da dinamico (che deriva dal greco daµ cioè "forza")

Sinonimi

(aggettivo) mobile, in movimento, in moto, mossa, in evoluzione

mobile, in movimento, in moto, mossa, in evoluzione ( senso figurato ) attiva, energica, operosa, efficiente, laboriosa, vivace, vitale, intraprendente, instancabile, scattante, sollecita, solerte, zelante

attiva, energica, operosa, efficiente, laboriosa, vivace, vitale, intraprendente, instancabile, scattante, sollecita, solerte, zelante ( fisica ) aerodinamica, idrodinamica

aerodinamica, idrodinamica (sostantivo) movimento

movimento (senso figurato) (di una situazione, un fatto) svolgimento, sviluppo, andamento, successione, corso, evoluzione

Contrari

statica, ferma, immobile, fissa

inattiva, lenta, inoperosa, pigra, svogliata

(fisica) statica

