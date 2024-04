La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo Orlando dei Pirati dei Caraibi. BLOOM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Orlando Jonathan Blanchard Bloom (Canterbury, 13 gennaio 1977) è un attore britannico. È noto per aver interpretato Legolas nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, Will Turner nella saga di Pirati dei Caraibi, per il ruolo del principe Paride nel film Troy di Wolfgang Petersen quello del cavaliere crociato Baliano di Ibelin in Le crociate - Kingdom of Heaven di Ridley Scott.

