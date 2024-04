La Soluzione ♚ Privi di scopo La definizione e la soluzione di 4 lettere: Privi di scopo. VANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Privi di scopo: I Vani (in norreno Vanir, al singolare Vanr) costituiscono una delle due stirpi divine della mitologia norrena. L'altra, molto più conosciuta, è quella degli Asi, o Aesir. Dopo una lunga guerra, e avendo come ostaggio Hœnir e Mímir, i Vani sono diventati alleati degli Asi ed insieme lotteranno contro le forze distruttive di Hel nel Ragnarok. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I Vani (in norreno Vanir, al singolare Vanr) costituiscono una delle due stirpi divine della mitologia norrena. L'altra, molto più conosciuta, è quella degli Asi, o Aesir. Dopo una lunga guerra, e avendo come ostaggio Hœnir e Mímir, i Vani sono diventati alleati degli Asi ed insieme lotteranno contro le forze distruttive di Hel nel Ragnarok. vani m pl plurale di vano Sostantivo, forma flessa vani m pl plurale di vano Sillabazione và | ni Etimologia / Derivazione vedi vano Sinonimi ( senso figurato ) (di discorsi) frivoli, futili, inconsistenti, inefficaci, infruttuosi, inutili, sterili, vacui, vuoti

frivoli, futili, inconsistenti, inefficaci, infruttuosi, inutili, sterili, vacui, vuoti (di propositi, sogni, timori) inconsistenti, inani, illusori, ingannevoli, falsi, infondati

inconsistenti, inani, illusori, ingannevoli, falsi, infondati ((di tentativi) inutili, inefficaci, infruttuosi, sterili, nulli, vuoti

inutili, inefficaci, infruttuosi, sterili, nulli, vuoti superflui

(di individui) sciocchi, leggeri, superficiali, frivoli; orgogliosi, arroganti, superbi, presuntuosi, immodesti, ambiziosi, vanagloriosi, vanesi, vanitosi, boriosi

sciocchi, leggeri, superficiali, frivoli; orgogliosi, arroganti, superbi, presuntuosi, immodesti, ambiziosi, vanagloriosi, vanesi, vanitosi, boriosi ( senso figurato ) immateriali, incorporei, illusori,

immateriali, incorporei, illusori, (in un muro) aperture, cavità, rientranze, spazi, incavi

aperture, cavità, rientranze, spazi, incavi (in un edificio) stanze, ambienti, locali, camere Contrari efficaci, fecondi, fruttuosi, produttivi, utili, validi

La risposta a Privi di scopo

VANI

V

A

N

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Privi di scopo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.